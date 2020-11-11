AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد"، أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك عقب نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، أن أمير مرتضى، أهم ما يشغل تفكيره حاليًا، هو تتويج الزمالك، بدوري الأبطال، ولكنه يدرس بالفعل الرحيل عن ميت عقبة وسيتقدم باستقالته عقب البطولة.

من جانبه المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الحدث الأهم الآن هو النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك وهو عُرس كروي تاريخي يقام لأول مرة بين ناديين من دولة واحدة

قرّر اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي للأندية ليوم 30 نوفمبر الحالي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى 27 نوفمبر الحالي بين الأهلى والزمالك .

وتضمن قرار اتحاد الكرة الى أنه إلحاقاً لمنشور القيد الصادر فى 7 / 10 /2020 وبناء على تأخر بداية الموسم الجديد 20 20 / 2021 لشهر ديسمبر القادم وتسهيلاً على الأندية المصرية وخاصة ناديى الأهلى والزمالك المشاركين فى نهائى دورى ابطال افريقيا فقد تقرر مدة فترة تسليم القوائم المحددة في المنشور المشار إليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مرتضى منصور: أقترح سفر الأهلي والزمالك للمغرب على طائرة واحدة

الكف عن التعنت ضد الأهلي والزمالك.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. ياسر إدريس يرد على هجوم مرتضى منصور.. أحمد عيد يعلن صفقات الزمالك.. فايلر يكشف موقفه من العودة لمصر

حتحوت يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي في نهائي إفريقيا.. فيديو

أخبار الرياضة.. بدر بانون يعلن انضمامه لـ الأهلي.. مفاجأة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

خلال الساعات المقبلة.. مصادر: الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي حتى 28 نوفمبر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان.. مساء اليوم

آثار الحكيم تتصدر جوجل بسبب المتفائل

قرارات جديدة من الكاف بخصوص بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.. تفاصيل

بـ فستان حمالات.. أروى تبهر متابعيها في إطلالة جريئة

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

نصيحة مهمة من منظمة الصحة العالمية بعد اكتشاف لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام