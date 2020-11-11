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رياضة

نائب المصري: تعاقدنا مع محمد عنتر.. ونجم تونسي في الطريق

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن ناديه تعاقد بشكل رسمي مع لاعب الزمالك، محمد عنتر، لمدة 3 مواسم.

وقال محمد الخولي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن إدارة النادي المصري، تعمل على التعاقد مع 3 صفقات أخرى، وسينهي الموسم بتدعيمات بـ 10 لاعبين، مشيرًا إلى أن ناديه تعاقد مع محمد عنتر وأحمد رفعت، ومن قبلهم شديد قناوي ومصطفى سلطان وعلاء عطا".

وتابع قائلا: "اقتربنا من التعاقد مع مهاجم تونسي، بعد رحيل الثنائي، محمود وادي وأحمد ياسر، ونحن سياستنا واضحة ونعمل على طلبات علي ماهر المدير الفني ووفقنا حتى الآن 70% من طلباته".

وتعقد إدارة نادي المصرى جلسة جديدة مع مسؤولي الزمالك؛ من أجل التفاوض حول إتمام صفقة عنتر، بعد المهلة التى طلبتها الإدارة البيضاء لإتمام الصفقة بعد الموافقة بشكل شفوى حولها لكن دون الاتفاق على التفاصيل المالية.

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