نائب المصري: تعاقدنا مع محمد عنتر.. ونجم تونسي في الطريق

أكد محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن ناديه تعاقد بشكل رسمي مع لاعب الزمالك، محمد عنتر، لمدة 3 مواسم.





وقال محمد الخولي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن إدارة النادي المصري، تعمل على التعاقد مع 3 صفقات أخرى، وسينهي الموسم بتدعيمات بـ 10 لاعبين، مشيرًا إلى أن ناديه تعاقد مع محمد عنتر وأحمد رفعت، ومن قبلهم شديد قناوي ومصطفى سلطان وعلاء عطا".





وتابع قائلا: "اقتربنا من التعاقد مع مهاجم تونسي، بعد رحيل الثنائي، محمود وادي وأحمد ياسر، ونحن سياستنا واضحة ونعمل على طلبات علي ماهر المدير الفني ووفقنا حتى الآن 70% من طلباته".



