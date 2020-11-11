على أمل الفوز بالانتخابات الرئاسية.. تحرك جديد من ترامب

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية فيدرالية جديدة ، قريبًا ، في ولاية ميشيجان، مُصِرَّة على أن "ترامب" سيتم إعلانه في النهاية فائزًا بالانتخابات.





وأكد مات مورجان ، المستشار العام لحملة ترامب ، أنهم سيرفعون دعوى قضائية فيدرالية في ميشيجان، مشيرًا إلى المعاملة غير المنصفة لمُراقبي الانتخابات الجمهوريين والديمقراطيين، موضحا أنها تنتهك الحماية المتساوية بموجب القانون.





وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يتم رفع الدعوى بعد، لكن مسئولي حملة ترامب أكدوا أنه ربما تم رفعها بالفعل أو سيتم ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.





وفي وقت سابق رفعت حملة ترامب دعوى قضائية في ولاية ميشيجان بشأن عملية فرز الأصوات الانتخابية في الولاية، مؤكدة أن أعضاءها لم يتمكنوا من الوصول شكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.





,كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال في مؤتمر صحفي "إن موقف الرئيس ترامب لن يغير من واقع فوزي في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة".



