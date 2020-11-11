سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيتزا كونو في المنزل

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مقادير بيتزا كونو:





2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملح

سكر





- صلصة البيتزا:





صلصة طماطم

ثوم مفروم

زعتر

زيت زيتون

كاتشب





طريقة تحضير بيتزا كونو:





في العجانة

-تضاف رشة ملح ورشة سكر والزيت

-ثم يضاف ماء دافئ للعجن، وتعجن جيدا ثم تترك العجينة حتى تختمر

-تفرد العجينة بطبقة رفيعة ثم تدهن بصلصة البيتزا

-تلف على الأقماع وتدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تحشى بالحشوة





لعمل الصلصة:





-يشوح الثوم المفروم في زيت الزيتون ثم تضاف الصلصة والزعتر الكاتشب، وتترك على النار حتى تمتزج المكونات وتتبل بالملح والفلفل