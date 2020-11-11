AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيتزا كونو في المنزل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
طريقة عمل بيتزا كونو
طريقة عمل بيتزا كونو
Advertisements
هاجر هانئ
 بيتزا كونو من الأطباق الشهية واللذيذة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك، وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل بيتزا كونو في المنزل بأسهل الخطوات.


اقرأ إيضا..

مقادير بيتزا كونو:

2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة خميرة 
2 ملعقة كبيرة زيت 
ملعقة كبيرة لبن بودرة 
ملح
سكر 

- صلصة البيتزا: 

صلصة طماطم 
ثوم مفروم 
زعتر 
زيت زيتون 
كاتشب 

طريقة تحضير بيتزا كونو:

في العجانة
-تضاف رشة ملح ورشة سكر والزيت
-ثم يضاف ماء دافئ للعجن، وتعجن جيدا ثم تترك العجينة حتى تختمر
-تفرد العجينة بطبقة رفيعة ثم تدهن بصلصة البيتزا
-تلف على الأقماع وتدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تحشى بالحشوة

لعمل الصلصة:

-يشوح الثوم المفروم في زيت الزيتون ثم تضاف الصلصة والزعتر الكاتشب، وتترك على النار حتى تمتزج المكونات وتتبل بالملح والفلفل
-تخلط الحشوة مع ثم تحشى بها الكونو وتدخل الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن وتقدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ربع ساعة .. طريقة تحضير عجينة بيتزا

شهية ولذيذة.. طريقة عمل كرات البيتزا

طريقة عمل أم على بالقشطة مع الشيف توتا ..فيديو

طريقة تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق

ترشيحاتنا

كبرت ماشاء الله.. شاهد كيف تغيرت ملامح مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها

فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

هل الصلاة في غير اتجاه القبلة يتطلب إعادتها؟ .. علي جمعة يجيب

السيسي يعزي البحرين في وفاة رئيس الوزراء: خالص التعازي للمملكة حكومة وشعبا

الزوج السفاح.. طلبت الطلاق فطعنها بالسكين أمام أعين ابنتهما

بسبب الوسواس.. الأميرة ديانا خلعت الأرضيات والهواتف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مواصفات وأسعار النسخة الأكثر مبيعا من نيسان في التاريخ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة