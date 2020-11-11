سهلة ولذيذة.. طريقة عمل بيتزا كونو في المنزل

بيتزا كونو من الأطباق الشهية واللذيذة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك، وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل بيتزا كونو في المنزل بأسهل الخطوات.
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مقادير بيتزا كونو:
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملح
سكر
- صلصة البيتزا:
صلصة طماطم
ثوم مفروم
زعتر
زيت زيتون
كاتشب
طريقة تحضير بيتزا كونو:
في العجانة
-تضاف رشة ملح ورشة سكر والزيت
-ثم يضاف ماء دافئ للعجن، وتعجن جيدا ثم تترك العجينة حتى تختمر
-تفرد العجينة بطبقة رفيعة ثم تدهن بصلصة البيتزا
-تلف على الأقماع وتدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تحشى بالحشوة
لعمل الصلصة:
-يشوح الثوم المفروم في زيت الزيتون ثم تضاف الصلصة والزعتر الكاتشب، وتترك على النار حتى تمتزج المكونات وتتبل بالملح والفلفل
-تخلط الحشوة مع ثم تحشى بها الكونو وتدخل الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن وتقدم.