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أخبار العالم

اللقاح فيه خطر قاتل.. إعلامية كويتية تحذر من دواء فايزر الأمريكي ضد كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
لقاح بي فايزر الامريكي
لقاح بي فايزر الامريكي
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مـيــــس رضـــا
حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من تناول اللقاح الذى أعلنت عنه شركة فايزر الأمريكية للأدوية، ومدى خطورته على البشر، خصوصا أنه فى المرحة الأخيرة للتجارب قبيل طرحه فى الأسواق.


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وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطورة تكمن فى وجود بيل جيتس، رجل الأعمال الأمريكي، وراء هذه الصفقة المشبوهة من اللقاح، خاصة أنه يمتلك أسهما كبيرة فى شركة فايزر الأمريكية والتى من خلالها يتمكن من تمرير مخططه اليهودي الماسوني وفق وثيقة روكفلير وروتشيلد بزرع شرائح النانو التى تغير التركيبة الجينية للبشر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأدلة التى ثبتت تورطه فى إصابة ملايين البشر بأمراض خطيرة عن طريق لقاحات قدمها لدول نامية بملايين الدولارات.


ولفتت إلى أن هناك تعاونا قائما بين شركة فايزر الأمريكية وبيل جيتس، حيث قدم ملايين الدولارات لتطوير لقاحات أخرى، آخرها لقاح كورونا المزعوم والذى أعلن عن أنه سيحصل على موافقة الشهر المقبل وسيكون ترخيصا طارئا فقط.


وأشارت "الرشيد" إلى أن حرب الأسعار نشبت فى أسواق الدواء العالمية حاليا من أجل جنى مكاسب على حساب حياة البشر حتى ولو تعرضوا للوفاة، فالأهداف السياسية اللاعب الأكبر أكثر من معيار التسعير على أساس اقتصادي، فالحرب مشتعلة فى سوق لقاح كورونا بين الساعين للتربح، والساعين للحصول على أعلى سعر، وبين المعلنين استبعاد الربحية وتوفير اللقاح ليكون فى متناول الجميع.


وقالت الإعلامية الكويتية، إن الشركات الصينية تعمل فى صمت على تطوير لقاح ناجح وستقلب السوق رأسا على عقب خلال الفترة المقبلة، فهى أصدق من فايزر الأمريكية وبعيدة عن حرب الأسعار.


فى سياق مماثل، قال السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد وعضو فريق عمل اللقاحات في داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية)، إن العلماء حققوا نجاحات بتوصلهم للقاح Covid-19 الذي فاق التوقعات، من إنتاج شركة فايزر وبيو إن تيك، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".


لكن بيل حذر من أنه يتعين على الوزراء الآن تأجيل محاولتهم عقد صفقة؛ لضمان الحصول على لقاح معتمد بسلاسة للفئات الضعيفة الأكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية لـ Covid-19.


ويأتي تعليق بيل للحذر بعدما قال وزير الصحة مات هانكوك إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والجيش كانوا على أهبة الاستعداد لبدء تلقي لقاح فايزر بداية ديسمبر، مع وجود موظفي دار الرعاية والمقيمين في مقدمة قائمة الانتظار، لكنه اعترف بأن نشر اللقاح سيكون "تحديًا هائلًا".


ويجب تخزين لقاح فايزر Pfizer في درجة حرارة 70 تحت الصفر درجة مئوية، مما يستبعد إبقاءه في معظم دواليب الأطباء أو الصيدليات، حيث يتم إعطاء اللقاحات في الظروف العادية.


كما يجب نقل اللقاح في شاحنات مبردة وصناديق خاصة بحجم حقيبة السفر مملوءة بالثلج الجاف لمنع تلفها.


 ووعد هانكوك بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والجيش سيعملان على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع لتطعيم بريطانيا.


وتشير الوثائق إلى أنه يجري تخصيص 1250 عيادة ممارس عام لتقديم 1000 جرعة من اللقاح كل أسبوع. 


وستفتح العيادات من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية إذا لزم الأمر. 


كما حذر أحد كبار حزب المحافظين من أن الحكومة تواجه ردة فعل عامة كارثية إذا أحدثت فوضى في طرح اللقاح.


وقال العضو بالحزب والذي لم يكشف عن اسمه: "إذا لم نفهم  الخطأ، فإننا سنقع بالوحل".


وقال النائب إنه "يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون تسليم زمام الأمور إلى شخصية عسكرية كبيرة، والتي يجب أن تكون أيضًا الواجهة العامة لجهود التوزيع".

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