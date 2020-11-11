أول زيارة معلنة بين البحرين وإسرائيل| تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل أول زيارة من وزير خارجية البحرين إلي إسرائيل عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.





وأكد وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي أن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سيجري أول زيارة معلنة لتل ابيب الأسبوع المقبل.





وقال الإعلام العبري أنه من المرجح أن تتم الزيارة الخميس المقبل، وسيقوم بها الدبلوماسي البحريني عبد اللطيف الزياني (66 عاما) الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.





وجاء إعلان أشكنازي تزامنًا مع توقيع الكنيست على اتفاق السلام مع البحرين الذي رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال نتنياهو: "صادقنا في الكنيست على اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والبحرين اتفاقية السلام هذه رافعة هائلة لاقتصادنا وسيستفيد منها جميع المواطنين الإسرائيليين شاهدوا ما يحدث الآن بفضل اتفاقيات السلام التي أبرمناها: تواصل السفن القادمة من الإمارات تفريغ حمولتها في ميناء حيفا".



