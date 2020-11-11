AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول زيارة معلنة بين البحرين وإسرائيل| تفاصيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
أول زيارة معلنة بين
أول زيارة معلنة بين البحرين وإسرائيل
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل أول زيارة من وزير خارجية البحرين إلي إسرائيل عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

وأكد وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي أن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سيجري أول زيارة معلنة لتل ابيب الأسبوع المقبل.

وقال الإعلام العبري أنه من المرجح أن تتم الزيارة الخميس المقبل، وسيقوم بها الدبلوماسي البحريني عبد اللطيف الزياني (66 عاما) الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وجاء إعلان أشكنازي تزامنًا مع توقيع  الكنيست على اتفاق السلام مع البحرين الذي رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو: "صادقنا في الكنيست على اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والبحرين اتفاقية السلام هذه رافعة هائلة لاقتصادنا وسيستفيد منها جميع المواطنين الإسرائيليين شاهدوا ما يحدث الآن بفضل اتفاقيات السلام التي أبرمناها: تواصل السفن القادمة من الإمارات تفريغ حمولتها في ميناء حيفا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الإسرائيلي: يوم تاريخي للمنطقة بأسرها.. وترامب يخلق واقعا جديدا

وزير خارجية البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية نحو الاستقرار

بدء مراسم توقيع اتفاقية السلام عقب انتهاء لقاء ترامب ونتنياهو

إسرائيل توقع مع البحرين اتفاقا دبلوماسيا مؤقتا غدًا

نتنياهو عن التطبيع مع البحرين: خطوة عملاقة تدفع السلام قدما

ترشيحاتنا

نيللي كريم تعلق على أزمة كاملة أبو ذكري وأبطال مسلسل بـ 100 وش

السبت.. جمعية "محبى الأطرش" تحتفل بذكرى وفاة الفنان محمد فوزى

أمير توفيق: موسيماني طلب عودة عمار حمدي.. ولم نحسم مصير أحمد ياسر ريان

شاهد.. ترهيب وترويع لعجوز مصاب بالتوحد على يد مراهقين | فيديو

قبل نوات الشتاء.. كيف تنقذ سيارتك من تقلب الأحوال الجوية

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي