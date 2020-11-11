لترويجها محليا ودوليا.. العنانى: إنتاج فيلم مشترك عن السياحة البيئية.. وترويج المنتج عبر صفحات السوشيال ميديا.. ياسمين فؤاد: نوفر تجربة سياحية بيئية مميزة

وزير السياحة والآثار:

تنظيم حملات مشتركة للترويج للسياحة البيئية

إنتاج فيلم مشترك للترويج للسياحة البيئية

تقديم الدعم المشترك للترويج للمنتج السياحى البيئى على مواقع التواصل الاجتماعى

وزيرة البيئة:

السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة

نعمل جميعًا معا من أجل تنمية القطاع السياحى لدعم الاقتصاد القومى

أطلفنا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية









استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية وتنظيم أنشطة السياحة البيئية خارج نطاق المحميات الطبيعية للترويج للمنتج السياحى البيئى المصرى بالأسواق المحلية والعالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين من البيئة والسياحة والآثار والمهندس أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.









وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن "السياحة والبيئة وجهان لعملة واحدة، وأننا جميعًا نعمل معا من أجل تنمية القطاع السياحى لدعم الاقتصاد القومى مع الحفاظ على ثروات مصر ومواردها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة".









وشددت على أن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تطوير المحميات الطبيعية من أجل توفير تجربة سياحية بيئية مميزة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بحملة لصيانة ٩٠ شمندورة بشرم الشيخ لضمان الراحة والأمان للمراكب السياحية أثناء رحلات الغوص والسنوركلينج وبما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.









وأوضحت سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة السياحية البحرية من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى لتنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.











وأشارت إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار أطلقت الشهر الماضى حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية ولدعم القطاع السياحى والفندقى والعاملين به من برامج لرفع الوعى بأساليب الحفاظ على الموارد الطبيعية أثناء عملهم بما يوفر منتجا سياحيا بيئيا فريدا، بالإضافة إلى الترويج للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة.









وأشاد الدكتور خالد العنانى ببرامج الوزارة الخاصة بالترويج للسياحة البيئية وجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لدعم القطاع السياحي من خلال إصدار القوانين المنظمة للعمل خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للوقوف إلى جانب العاملين بقطاع السياحة وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية كأحد المقاصد السياحية بمصر.









وأوضح أنه سيتم العمل على تنظيم حملات مشتركة للترويج للسياحة البيئية كمنتج سياح فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محليًا وعالميًا ومن خلال المعارض المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج فيلم مشترك للترويج للسياحة البيئية وتقديم الدعم المشترك للترويج للمنتج السياحى البيئى على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى المنصات الإلكترونية للوزارتين.









كما استعرض الوزيران بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الوزارتين للتنمية السياحية خارج المحميات وترتيب عمليات الاستثمار السياحى من أجل ضمان استدامة صناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والترويج للمنتج السياحى البيئى، وهو ما رحب به الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مع تأكيده على قيام الوزارة بالترويج للسياحة البيئية محليا ودوليا.









كما ناقش الاجتماع سبل تقنين أوضاع العاملين بقطاع الخدمات السياحية البيئية بالقطاع الرسمى فى المرحلة المقبلة بما يضمن توفير معايير الأمان والسلامة للسائحين وخدمة السياحة فى مصر.