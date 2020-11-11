بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار برفقة زوجها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها.

تألقت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة جذابة؛ حيث ارتدت بلوفر أسود ونسقت معه جاكيت كات أتسم التصميم بالفرو الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة مما منحها إطلالة عصرية.





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وأكملت لقاء الخميسي إطلالتها بقبعة كاروهات مزجت بين اللون الأسود و الأبيض والفوشيا، فيما تزينت بالأقراط الكبيرة ذات اللون الذهبي.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.