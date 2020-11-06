بـ جينز قصير .. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام





وظهرت بها لقاء الخميسي ، بفستان قصير من الجينز باللون الازرق الفاتح، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على اللون البني للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج ليبرز جمال انوثتها.





كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها الجذاب.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب باللون الفضي لأكمال ظهورها.