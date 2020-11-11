بالفيديو.. تعليق غير متوقع من صلاح عبدالله بعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السنيمائي "خاص"

وعبر الفنان صلاح عبدالله ، عن سعادته الكبيرة بالتكريم رغم انه كان سيعتذر عن الحضور وذلك لعدم حبه فى الظهور بالمهرجانات ولكن حب التواجد فى التكريمات التى تستحق .

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واضاف، ان هناك عددا من الفنانين يقوموا بالحضور من اجل التكريم فهو ليس منهم ، أشار انه لايقصد احد بعينه ولكن كل فنان له وجهة تحترم.

وكانت قد أقيمت ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36 بحضور عدد كبير من النجوم وهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد.





و بدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله _مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.