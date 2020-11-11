سعى إلى لم الشمل العربي.. عبد العال ينعي رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان

أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب البحرينى، قدم خلالها خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالعطاء والإنجازات.









وأكد "عبد العال" أن الراحل كان صاحب مواقف وسعى حثيثا نحو نبذ الفرقة ولم الشمل العربى.









وقال رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده ‏بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء"، داعيا الله عز وجل أن يلهمكم وشعب البحرين ‏الشقيق وقيادته صبر المؤمنين.