"الفيوم": رفع 880 طن قمامة وغلق 4 مقاهي بمركز طامية





أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ 14 حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق مركز ومدينة طامية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن رفع 880 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.

قال المهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية أن الحملات التنفيذية نجحت فى إزالة 119 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة 800 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وطريق مصر / الفيوم، فضلًا عن تطوير ميدان المسلات بالكليو 72 مدخل قصر رشوان.









وأضاف، أن تلك الحملات قد نجحت أيضًا فى غلق 4 مقاهٍ بقرى طامية لعدم إلتزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس"كورونا" والحد من انتشاره، فضلًا عن تقديم الشيشة لروادها وعدم الإلتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، لافتًا إلي أنه تم مصادرة عدد 58 شيشة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها.





من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بأحد عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق التنفيذ.

أوضح محافظ الفيوم، أن عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتي السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالى 24 وحدة، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.

وأضاف المحافظ أن كافة الأعمال الانشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة.

وشدد "الأنصاري" علي إلتزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.





