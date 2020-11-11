"الفيوم": رفع 880 طن قمامة وغلق 4 مقاهي بمركز طامية

أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ 14 حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق مركز ومدينة طامية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن رفع 880 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.
قال المهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية أن الحملات التنفيذية نجحت فى إزالة 119 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة 800 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وطريق مصر / الفيوم، فضلًا عن تطوير ميدان المسلات بالكليو 72 مدخل قصر رشوان.
وأضاف، أن تلك الحملات قد نجحت أيضًا فى غلق 4 مقاهٍ بقرى طامية لعدم إلتزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس"كورونا" والحد من انتشاره، فضلًا عن تقديم الشيشة لروادها وعدم الإلتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، لافتًا إلي أنه تم مصادرة عدد 58 شيشة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال أصحابها.