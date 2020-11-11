صدمة لـ الأهلي.. شوبير يعلن تعثر صفقة انتقال بيكهام للأحمر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجلة من الانتقال لصفوف النادي الأهلي ،بعدما أشارت تقارير إلى تعثر الصفقة خلال الفترة الأخيرة بين الناديين .
وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي وادي دجلة توقفت خلال الفترة الأخيرة ،وهناك تعثر في الوقت الحالي في انتقال أحمد رمضان بيكهام لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي”.
وتابع: السبب في تعثر المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي وادي دجلة هو الاختلاف في وجهات النظر حول المقابل المادي الصفقة ،وهناك عدد من الأمور هي التي عطلت الصفقة عن الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية”.
وفي سياق آخر أكد أحمد شوبير أن صفقة انتقال جاستون سيرينو للنادي الأهلي قريبة من الانتهاء، خاصة في ظل وجود رغبة من اللاعب في الانضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل .
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد حسم صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري بشكل رسمي ،وهم طاهر محمد طاهر قادما من صفوف نادي المقاولون العرب ،والمدافع المغربي بدر بانون قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي .