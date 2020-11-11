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أخبار العالم

حالة نادرة.. استخراج 2.5 كيلو جرام شعر من معدة فتاة بالسعودية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:12 م
استخراج كتلة شعر
استخراج كتلة شعر من معدة فتاة - ارشيفي
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محمود نوفل
نجح  فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام في السعودية، من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها ب ٢ كيلو جرام  ونصف الكيلوجرام من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة لعدة سنوات، حيث راجعت المستشفى بعد تعرضها لآلام في البطن، وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الكتلة.

وبدوره بين المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق لـ"عكاظ"، أن الفتاة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام في البطن وعدم احتمال الأكل والشرب، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد.

وقال إنه أجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة.

وذكر مؤيد أبو عنق أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

والمح إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وأبانت مصادر طبية بالمستشفى إلى أن الحالة تعد من الحالات النادرة، ويعزى السبب لحالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.

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