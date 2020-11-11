AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بداية متوازنة لـ الألومنيوم في مباريات الممتاز ب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهواري
اسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن مباريات متدرجة في القوة بالنسبة لفريق الألومينوم أحد فرق المجموعة خلال الموسم الجديد .

ويفتتح الألومنيوم سلسة مبارياته بالبطولة بلقاء الفيوم وذلك بملعب الألومنيوم وإليكم جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد .


الجولة الأولى : 
الألومنيوم × الفيوم
الجولة الثانية: 
الإعلاميين × الألومنيوم
الجولة الثالثة: 
الألومنيوم × ديروط
الجولة الرابعة: 
كيما أسوان × الألومنيوم
الجولة الخامسة: 
الألومنيوم × بترول أسيوط
الجولة السادسة: 
سوهاج × الألومنيوم
الجولة السابعة: 
الألومنيوم × تليفونات بني سويف
الجولة الثامنة: 
قنا × الألومنيوم
الجولة التاسعة: 
الشرقية للدخان × الألومنيوم
الجولة العاشرة: 
الألومنيوم × مركز شباب سمسطا
الجولة الحادية عشر: 
شبان قنا × الألومنيوم
الجولة الثانية عشر: 
الألومنيوم × المنيا
الجولة الثالثة عشر: 
أسمنت أسيوط × الألومنيوم
الجولة الرابعة عشر: 
الألومنيوم × طهطا
الجولة الخامسة عشر: 
بني سويف × الألومنيوم

وكان قد أحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث بالموسم الماضي بعد منافسة علي الصعود للدورى الممتاز حتى الدقائق الأخيرة التى حسمت صعود البنك الأهلي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غياب أكثر من 5 أشهر .. عودة منافسات القسم الثاني بـ 4 مباريات اليوم

مواجهات صعبة ومرتقبة بالجولة 19 بمجموعة الصعيد

البنك الأهلي يضرب بني سويف 2-0 ويقترب من الممتاز.. والألومنيوم في المركز الثاني

بطاقة الدوري الممتاز للصعيد.. حسم التأهل بين البنك الأهلي والألومنيوم وبني سويف

تعرف على مباريات فريق النصر بمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني.. صور

كيما أسوان يستهل مشواره في القسم الثاني بلقاء البترول

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يسعى لـ ضم هدف النادي الأهلي السابق

فرق ساعة في الصيف عن الشتاء.. الحكومة: مواعيد غلق المطاعم والمقاهي تختلف عن المحلات التجارية

5 سنوات أسفل بلاط شقة.. استخراج هيكلين عظميين لسيدة وشاب قتلهما زوج ببولاق الدكرور

الأنجولي جيرالدو يواصل أزماته مع الأهلي ويرفض عروض الرحيل

ترند الفن.. بعد حملها بدون زواج من هي عائشة عطية؟.. مرض عبلة كامل بين المصداقية والإنسانية

بالملابس الداخلية.. سيدة تجبر طائرة على تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال ولا كلاسيك.. ياسمين صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد .. وحش السيارات الأمريكى هركليز الجديد ..فيديو وصور

شاهد.. أول صورة لـ نازلي ابنة إنجي وجدان من داخل غرفة العمليات