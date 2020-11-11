بداية متوازنة لـ الألومنيوم في مباريات الممتاز ب

اسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن مباريات متدرجة في القوة بالنسبة لفريق الألومينوم أحد فرق المجموعة خلال الموسم الجديد .
ويفتتح الألومنيوم سلسة مبارياته بالبطولة بلقاء الفيوم وذلك بملعب الألومنيوم وإليكم جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد .
الجولة الأولى :
الألومنيوم × الفيوم
الجولة الثانية:
الإعلاميين × الألومنيوم
الجولة الثالثة:
الألومنيوم × ديروط
الجولة الرابعة:
كيما أسوان × الألومنيوم
الجولة الخامسة:
الألومنيوم × بترول أسيوط
الجولة السادسة:
سوهاج × الألومنيوم
الجولة السابعة:
الألومنيوم × تليفونات بني سويف
الجولة الثامنة:
قنا × الألومنيوم
الجولة التاسعة:
الشرقية للدخان × الألومنيوم
الجولة العاشرة:
الألومنيوم × مركز شباب سمسطا
الجولة الحادية عشر:
شبان قنا × الألومنيوم
الجولة الثانية عشر:
الألومنيوم × المنيا
الجولة الثالثة عشر:
أسمنت أسيوط × الألومنيوم
الجولة الرابعة عشر:
الألومنيوم × طهطا
الجولة الخامسة عشر:
بني سويف × الألومنيوم
وكان قد أحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث بالموسم الماضي بعد منافسة علي الصعود للدورى الممتاز حتى الدقائق الأخيرة التى حسمت صعود البنك الأهلي .