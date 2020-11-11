بداية متوازنة لـ الألومنيوم في مباريات الممتاز ب

اسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن مباريات متدرجة في القوة بالنسبة لفريق الألومينوم أحد فرق المجموعة خلال الموسم الجديد .





ويفتتح الألومنيوم سلسة مبارياته بالبطولة بلقاء الفيوم وذلك بملعب الألومنيوم وإليكم جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد .









الجولة الأولى :

الألومنيوم × الفيوم

الجولة الثانية:

الإعلاميين × الألومنيوم

الجولة الثالثة:

الألومنيوم × ديروط

الجولة الرابعة:

كيما أسوان × الألومنيوم

الجولة الخامسة:

الألومنيوم × بترول أسيوط

الجولة السادسة:

سوهاج × الألومنيوم

الجولة السابعة:

الألومنيوم × تليفونات بني سويف

الجولة الثامنة:

قنا × الألومنيوم

الجولة التاسعة:

الشرقية للدخان × الألومنيوم

الجولة العاشرة:

الألومنيوم × مركز شباب سمسطا

الجولة الحادية عشر:

شبان قنا × الألومنيوم

الجولة الثانية عشر:

الألومنيوم × المنيا

الجولة الثالثة عشر:

أسمنت أسيوط × الألومنيوم

الجولة الرابعة عشر:

الألومنيوم × طهطا

الجولة الخامسة عشر:

بني سويف × الألومنيوم



