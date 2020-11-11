محافظ دمياط توجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة اليوم الأربعاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





واستهلت المحافظ جلسة المجلس التنفيذي بتقديم الشكر إلى مسئولى منظومة تقنين أراضى الدولة وعلى رأسهم اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، لما قدموه من جهود كبيرة لإنهاء كافة الإجراءات بهذا الملف .





كما أشادت بجهود القوات المسلحة والشرطة لتأمين انتخابات مجلس النواب التى انعقدت السبت والأحد الماضيين، متوجهة بالشكر أيضًا إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية لجهودهم المبذولة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.





وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن جاء منها تكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى لكافة التعديات على الطريق العام، و الإرتقاء بمستوى النظافة العامة و تطهير الترع والمصارف بالقرى وكذلك الإسراع فى معدلات تنفيذ جميع الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وأخيرًا الالتزام التام بإرتداء الكمامة الواقية و المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق هذا الإجراء وفرض الغرامات على المخالفين طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى ختام الجلسة.. تمت الموافقة على عدد من المذكرات المقدمة والتى جاء من بينها إطلاق اسم الجندى المجند شهيد حسام الحسينى خفاجى محمد أبو العينين على المدرسة الإعدادية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور و تخصيص قطعة أرض من أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمساحة ١٠٠٠م٢ بالأرض القضاء بالناحية البحرية الشرقية لمركز شباب شطا لإقامة مقر المجلس القومى للمرأة بدلا من المساحة السابق اقتراحها بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرارات التخصيص الصادرة للشركة المصرية للاتصالات السلكية واللا سلكية وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك، فضلًا عن الموافقة على قيام الوحدة المحلية لمدينة السرو بإلاشراف الكامل على تنفيذ أعمال الصيانة بحديقة الطفل بالمدينة بالجهود الذاتية ومشاركة عناصر المجتمع المدني العينية.





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