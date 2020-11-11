AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الصيادلة: استلام تراخيص مزاولة المهنة في نفس اليوم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن إمكانية التقدم بأوراق القيد بالنقابة العامة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفى ادارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة فى سرعة استخراج التراخيص.


وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنيه كالتالى: 

1_شهادة التخرج أصل 
2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 
6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل
8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج)  صورة(بعد الاطلاع على الاصل)


أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص من وزارة الصحة ، فأوضحت أنها تتمثل فيما يلي:

1_شهادة التخرج  أصل
2_شهادة الميلاد  صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
3_البطاقة الشخصية  صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
5_ 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية 
6_إيصال سداد النقابة  أصل
7_دوسيه للحفظ 
8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة) 
9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل
10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة  أصل 
11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة  أصل
12_شهادة  تدريب 800ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.

ترشيحاتنا

مكشوف الصدر والأكتاف.. زوجة عصام الحضرى تخطف الأنظار من حفل خطوبة ابنتها

السعودية تصدر بيانا مهما بشأن اعتداء جدة

نشرة المرأة والصحة.. أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. أول ظهور لـ ابنة الحضري في خطوبتها

النيابة العامة تحقق في قيام شخص بالإساءة للرسول بالإسماعيلية

ليس لها علاقة بكورونا.. الحكومة: تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات والمقاهي 1 ديسمبر

ذروة شهب الثوريات .. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها معظم الدول العربية غدًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ ابنة عصام الحضري تبرز أنوثتها

محمود الليثي في جلسة تصوير بعدسة "صدى البلد"

بدون علاج.. طرق طبيعية لشد البشرة في المنزل