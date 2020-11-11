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رياضة

مشاهد من حضور رموز الكرة حفل تكريم محمد صلاح

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:57 م
حازم امام من حفل
حازم امام من حفل تكريم محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
انطلق حفل اتحاد الكرة الخاص بتكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والمقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 


حضر الحفل مجموعة من رموز الرياضة المصرية منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن حمدي، رئيس الأهلي السابق، محمود الخطيب رئيس الأهلي ، عمرو الجنانيى رئيس اتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن، حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، وعماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق. 


يقام الحفل على هامش معسكر منتخب مصر الذى يستعد لخوض مباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، بالكاميرون.


ووجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من رموز الرياضة لحضور حفل تكريم محمد صلاح، والمحترفين محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال. 


وكان على رأس المدعوين حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى. 


وتم توجيه الدعوة لضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث إنه يُعد أحد المدربين الذين كان لهم دور كبير فى بناء محمد صلاح عندما تواجد ضياء فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب وقاد الفريق للمشاركة فى كأس العالم 2011 بكولومبيا والتى شهدت تألق محمد صلاح.
مشاهد من حضور رموز الكرة حفل تكريم محمد صلاح
مشاهد من حضور رموز الكرة حفل تكريم محمد صلاح
مشاهد من حضور رموز الكرة حفل تكريم محمد صلاح

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