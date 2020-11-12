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مرأة

ببدلة أنيقة.. علا الفارس تبرز أنوثتها على إنستجرام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة تبرز أنوثتها؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جيب باللون الأسود، وعليه توب كب باللون الأصفر، واختارت عليه جاكيت باللون الأسود بأكمام طويلة وقصة مختلفة من الأسفل يتوسطه حزام جلد حول منطقة الخصر باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت وضع اللون الموف كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها. 

واكتفت علا الفارس  بارتداء ساعة يد باللون الأسود لتتبرز من اناقتها .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:

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