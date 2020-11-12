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مرأة

للسيدات والرجال.. تعرف على أسباب الهالات السوداء

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة وسام سوقية خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إن الهالات السوداء من أكثر الأشياء التى تزعج  العديد من السيدات والرجال، لأنها تؤثر على الشكل الجمالي للبشرة بالسلب.

وفى هذا السياق كشفت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، العديد من الأسباب  التى تؤدى إلى ظهور الهالات السوداء، وكان أبرزها....

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-السبب الرئيسي وراثي .
-التعرض المستمر للأشعة الشمس .
-التدخين . 
-قلة شرب الماء . 
- التغذية الخاطئة البعيدة عن الخضار والفواكه .
-اتباع حميات غذائية خاطئة للتخلص من الوزن  الزائد  و لتجنب الهالات السوداء اثناء الريجيم يجب استشارة اخصائيين التغذية حصرًا .
-الإكثار من تناول الملح .
-فقر دم . 
-وجود  مشاكل في القلب .
-نقص فيتامينات (A , K , C ) .
-اضطرابات هرمونية . 
- مشاكل بالغدة الدرقية . 
-مشاكل بالكبد .
-السهر لوقت متأخر ، التوتر ، الأرق .
-وضع المكياج يوميًا .
-التقدم بالعمر .

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