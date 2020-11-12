كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

"والنبي سيبو ابني دا هو كل حاجة في حياتي وهو اللي خلاني أروح الحج والعمرة، وعمره ما زعلني، والفيديو دا قديم وكنا بنهزر واللي نشرته أخته".. بهذه الكلمات ووسط دموع غزيرة يملأها الأمل في سماع مناشدتها وسرعة الإفراج عن نجلها، وقفت السيدة "فكرية مصطفى البهواشى"، المقيمة بقرية كفور أبو نجم التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، أمام مركز شرطة أبو حماد والدموع تملأ عينيها تروي تفاصيل الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه شخص يهينها ويجعلها تزحف على درجات السلم.

وأضافت الحاجة "فكرية" أن نجلها "سعيد"، المتهم في الواقعة، هو كل حياتها ولا تتهمه بأي شيء، فهي تسكن معه ولا تتهمه بأي شيء، والفيديو يعود إلى قرابة الـ 8 أشهر وكان على سبيل المزاح، وناشدت الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن نجلها.





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وقالت السيدة فى فيديو أمام مركز شرطة أبو حماد: "ابنى اللي مربينى والله وقاعدة معاه وهو اللي موكلنى ومشربنى وبيجبلي كل حاجة نفسي فيها من ساعة ابوه ما مات، والفيديو ده من سنة تقريبا."

وأضافت السيدة فى الفيديو: "اللى رفع الفيديو بنتى لأن في مشاكل عائلية، ومافيش زعل ما بينا خالص وابنى ودانى 8 مرات عمرة ومرة حج وعمره ما قصر معايا وانا كويسة وسليمة ولست مشلولة، وحاليا أنا قاعدة معاه فى كفر أبو نجم."





فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخص متهم بإذلال وإهانه والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا في منزل الأسرة بقرية "العباسة" بأبو حماد.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، وذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

وفور انتشار الفيديو، وجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو الواقعة، والتي تبين حدوثها بمركز أبو حماد وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.