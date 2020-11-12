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محافظات

الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:07 ص
السيدة المسنة
السيدة المسنة
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محمد العيسوى
بدموع منهمرة وأعصاب متفاوتة، ناشدت السيدة صاحبة واقعة الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعى والمعروف بـ "إجبار والدته على الزحف"، أمام مركز شرطة أبو حماد، المسئولين بإخلاء سبيل نجلها بعد القبض عليه.

وقالت السيدة فى فيديو أمام مركز شرطة أبو حماد، "ابنى اللي مربينى والله وقاعدة معاه وهوا الي موكلنى ومشربنى وبيجبلي كل حاجة نفسي فيها من ساعة ابوه ما مات، والفيديو ده من سنه تقريبا".

وأضافت السيدة فى الفيديو "اللى رفع الفيديو بنتى لان في مشاكل عائلية وان مافيش زعل ما بينا خالص وابنى ودانى 8 مرات عمره ومره حج وعمرو ما قصر معايا وانا كويسة وسليمة وليست مشلولة وحاليا انا قاعدة معاه فى كفر أبو نجم".

كما طالبت السيدة المسئولين بإخلاء سبيل نجلها لأنه يعولها وليس لديها غيره.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد أمن الشرقية، ألقت القبض، على" س غ " الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو وهو يهين والدته المسنة بقرية العباسة مركز شرطة أبوحماد، وتم اصطحابه إلى ديوان المركز لسؤاله فى الفيديو المتداول وحقيقته وهو فيديو لمسنة تزحف علي السلم.

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو تظهر فيه سيدة مسنة تزحف على السلم، ومدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة داخل مركز أبو حماد بالشرقية.
الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد
الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد
الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد
الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد
الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

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