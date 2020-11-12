AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.


وأشار المحافظ  إلى أن الأجهزة التنفيذية والامنيه مستمرة في رصد لأي حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أقرأ ايضا:

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 182 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

وأضاف محافظ الشرقية انه نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة وتم إزالة حالة تعدي على الشارع بعزبة التل عبارة عن تعدي بالبناء المخالف بالطوب الدبش الأبيض علي الشارع العام بمساحة 4 متر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ حملة إزالة  4 حالات  تعدي على مساحة 425 متر بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة الصغري وسماكين الشرق التابعة للوحدة المحلية بالاخيوة وتم اتخاذ الاجراءات  القانونية بكل حزم على المخالفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

236 ألف مبنى مخالف وإحالة 1355 مواطنا للنيابة العسكرية بالشرقية

محافظ الشرقية: التصدي بحزم لأي محاولة للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية

محافظ الشرقية: استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية

إزالة ملعب خماسي ومزرعة دواجن بالشرقية

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

استمرار إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

ترشيحاتنا

بعد انتقاله إلى الأهلي.. الرجاء المغربي يوجه رسالة لـ بدر بانون "خاص"

اجتماع عاجل لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي

ميرهان حسين تستعد لأعياد الكريسماس

بعد خسارة ترامب.. ماذا يفعل الرؤساء الأمريكيين عندما يغادرون البيت الأبيض؟

شوبير يكشف عن عرض تركي لضم أحمد الشيخ

ذكرى ميلاد نور الدمرداش.. صور نادرة من حفل زفافه على كريمة مختار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام