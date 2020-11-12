إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.





وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والامنيه مستمرة في رصد لأي حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأضاف محافظ الشرقية انه نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة وتم إزالة حالة تعدي على الشارع بعزبة التل عبارة عن تعدي بالبناء المخالف بالطوب الدبش الأبيض علي الشارع العام بمساحة 4 متر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ حملة إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 425 متر بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة الصغري وسماكين الشرق التابعة للوحدة المحلية بالاخيوة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم على المخالفين.