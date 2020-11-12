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حوادث

إصابة ربة منزل وطالب إثر انهيار جزئي بمنزل بالساحل القبلي في سوهاج

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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أنغام الجنايني
أصيبت ربة منزل وطالب إثر انهيار جزئي بمنزل بناحية الساحل قبلي، بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من إدارة الحماية المدنية بانهيار جزئي لحائط منزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 80 متر ملك المدعو "مختار. ا. ح"، 55 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، غير مآهول بالسكان، ووجود مصابين.


وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من :"هويدا. ع.ا"، 28 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله. ا. م"، 15 عامًا، طالب، مصاب بكسر بالكتف الأيسر، ويقيمان بذات الناحية، تصادف تواجدهما بالمكان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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