غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. برلماني يحذر من التخفيضات الوهمية في "البلاك فرايداي"

دعا النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى الحذر من الإعلانات المضللة لتخفيضات الأسعار تزامنا مع "البلاك فرايداي"، مطالبا المستهلكين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي إعلانات خادعة حيث تصل الغرامات التي أعلنها الجهاز للمخالفين إلى 2 مليون جنيه.





وقال طلعت في تصريحات له اليوم، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذى أقره مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة، يمكن الجهاز من اتخاذ إجراءات عديدة لضبط السوق، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة والخداع، وهو الهدف الأساسى من القانون الذى يتمثل في ضبط حقيقى للسوق وحماية حقوق المستهلك.



