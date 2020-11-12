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برلمان

غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. برلماني يحذر من التخفيضات الوهمية في "البلاك فرايداي"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:24 ص
البلاك فرايدي
البلاك فرايدي
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فريدة محمد
دعا النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، المواطنين إلى الحذر من الإعلانات المضللة لتخفيضات الأسعار تزامنا مع "البلاك فرايداي"، مطالبا المستهلكين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي إعلانات خادعة حيث تصل الغرامات التي أعلنها الجهاز للمخالفين إلى 2 مليون جنيه.

وقال طلعت في تصريحات له اليوم، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذى أقره مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة، يمكن الجهاز من اتخاذ إجراءات عديدة لضبط السوق، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة والخداع، وهو الهدف الأساسى من القانون الذى يتمثل في ضبط حقيقى للسوق وحماية حقوق المستهلك.

وأشار طلعت إلى أن تخفيضات "البلاك فرايداي" هي عرف معمول به في دول العالم لتصريف البضائع قبل نهاية العام مع قرب نزول الموديلات الجديدة، عبر طرحها للبيع بتخفيضات حقيقية سواء في المتاجر أو عبر البيع الإلكترونى، ولكن تستغل الكثير من الشركات في مصر هذا الأمر في وضع عروض وهمية دون تخفيض حقيقى لسعر السلعة، وهو ما سيتصدى له جهاز حماية المستهلك بحزم هذه المرة عبر مراقبة الإعلانات ومقارنة الأسعار، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بهذا الأمر والتأكد من أن السلعة المعروضة للبيع عليها تخفيض وليس خداع، وإبلاغ الجهاز بأى عروض وهمية لإنهاء هذه الظاهرة في مصر.

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