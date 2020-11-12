محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات والنظافة ببنها وشبرا الخيمة.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة مدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة انتظام الشوارع وازالة الاشغالات والنظافة ومخالفات المحلات والتراخيص كما تم متابعة مخالفات تشوين الأراضي والتى تسببت فى توفير التربة.









وبدأ المحافظ وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الجولة بمدينة بنها حيث تم ازالة العديد من الاشغالات بشارع فريد ندا وشارع غرب الاستاد امام استاد بنها حيث تم تحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين.





كما تابع الجولة علي الطريق الزراعي بنطاق مدينة بنها حيث تم التنبيه علي جميع اصحاب الاراضي التي تم تبويرها برفع الاشغالات سواء كانت خرده او معارض سيارات او تشوينات مواد بناء او اماكن للتصوير كما تم رفع الاشغالات من امام كافتريا مخالفة علي الطريق الزراعي لتعديها علي حرم الطريق وتم تحرير محاضر لأصحابها ومصادرة الاشغالات.





وتابع المحافظ الجولة بمدينة شبرا الخيمة حيث تفقد شارع 135 وقام بحملة مكبرة بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة لازالة الاشغالات والمخالفات حيث تم ازالة العديد من عربات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة كما تم غلق 4 كافتريات مخالفة وتم ضبط أكثر من 30 شيشة وقد تم مصادرة تلك المخالفات وتحرير المحاضر لأصحابها.





كما تم ازالة العديد من السيارات المكهنة التي تعرقل الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للشوارع كما اشتملت الحملة علي المرور علي المحلات ومراجعة تراخيصها حيث تم غلق العديد من المحال التجارية لممارستهم النشاط بدون ترخيص او انتهاء الترخيص.





كما تم المرور خلال الجولة علي أعمال النظافة بشوارع 135 وشارع أحمد عرابي ووجه المحافظ بازالة تراكمات القمامة اولا باول وتكثيف السيارات والمعدات بتلك الشوارع حتي يتم ازالة التراكمات بشكل فوري.





كما تم التنبيه خلال الجولة علي أصحاب شوادر الحلوي برفع تلك الشوادر والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإزالتها من قبل ادارة الاشغالات