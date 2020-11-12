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برلمان

تحور الفيروس.. عضو لجنة الصحة بالبرلمان يكشف عيوب لقاح فايزر الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:26 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
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فريدة محمد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا أعطى أملا للعالم كله، بعدما أثبت أنه فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمائة بعد الجرعة الثانية منه.


وقال أبو العلا، خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "نص ساعة طب"، إن هذا اللقاح يمثل طفرة حقيقية، لا سيما وأن الشركة المنتجة ستقوم بطرح مليار و٣٠٠ مليون جرعة في عام ٢٠٢١، بعد أن تم اعتماده في الأيام الماضية.


وأوضح النائب أن شركات عديدة في طريقها لإنتاج أمصال أخرى، إلا أن لقاح فايزر هو الذي أثبت فعالية كبيرة حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر تعاقدت مع الشركة للحصول على جزء من الإنتاج الخاص بلقاح فيروس كورونا.


وأكد عضو مجلس النواب، أن الأولوية في الحصول على اللقاح للطواقم الطبية باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.


وحول عيوب لقاح "فايزر"، أشار أبو العلا إلى أنه غير معروف حتى الآن استمرار المناعة الناتجة عنه، وهذا الأمر مرتبط بدرجة تحور الفيروس، موضحا أنه من بين العيوب كذلك صعوبة عمليات نقل اللقاح من دولة إلى أخرى، أنه يحتاج للحفظ في درجة حرارة ٨٠ تحت الصفر.

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