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محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 102 ألف سيدة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:17 م
صحة المنيا تقدم خدمات
صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الاسرة لـ 102 ألف سيدة
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ايمن رياض
تواصل مديرية الصحة بالمنيا تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال العيادات الطبية المتنقلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 102 ألف و381، منها 13 ألفا و213 حالة مستجدة، و88 ألفا و168 حالة من المترددين على العيادات المتنقلة خلال شهر أكتوبر الماضي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، تم تنظيم قافلة طبية في 3 قرى بمركز سمالوط حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1230 حالة بمختلف التخصصات منها الباطنة والاطفال والأسنان والنساء، بالإضافة لتنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم تنفيذ 17 ألفا و648 ندوة عن فيروس كورونا و11 ألفا و328 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و8 آلاف و604 ندوات عن الفحص الذاتي للثدي.

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وأضاف وكيل الوزارة، انه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لـ 120 من مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات، وذلك لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة لتنفيذ 60 زيارة لمراكز تنظيم الاسرة لمتابعة سير العمل بها.

وأشار "النادي" الى أنه تم عقد 640 ندوة، وتم تحويل 1609 حالات الى عيادات تنظيم الأسرة وعمل 10 بطاقة رقم قومي و86 شهادة ميلاد كما شملت الأنشطة دورات تدريبية عن لأشغال اليدوية والخياطة.

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