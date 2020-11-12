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أخبار العالم

المحادثات العسكرية في ليبيا.. الاتفاق على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:05 م
الاتفاق على سحب
الاتفاق على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب
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قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام الليبية بأنه قد تم الاتفاق في المحادثات العسكرية، التي تجرى في ليبيا، على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتأمين الطريق الساحلي.

ووفقا لقناة "ليبيا 24"، قال عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 في سرت، اليوم الخميس، إن سحب المقاتلين الأجانب سيكون قرب الطريق بعمق 5 كيلومترات إلى بنغازي وطرابلس كمرحلة أولى.

وتدور في ليبيا مفاوضات عسكرية بالتوازي مع جولة الحوارفي تونس لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في أكتوبر.

واحتضنت تونس، اليوم الخميس، المباحثات بين ممثلين عن الأطراف الليبية المتنازعة، برعاية الأمم المتحدة، وذلك لليوم الرابع على التوالي بهدف التوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة فى ليبيا.

وأكد مصدر نيابي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ اليوم الخميس، أن الأطراف الليبية المجتمعة بمنتجع قمرت في تونس، اتفقت على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد.

وفيما يخص نقاط الخلاف الدائرة بين المتحاورين، ذكرت قناة "218" الليبية، أن أعضاء رفضوا اختيار سرت مقرا مؤقتًا للحكومة وكذلك فكرة المجمعات الانتخابية في اختيار الرئاسي.

وفي سياق متصل، أشارت البعثة الأممية إلى نقطة تفاؤل من داخل أروقة مقر الملتقى، معلنة أن نقاشات اليوم الرابع من ملتقى الحوار السياسي الليبي، تسير بوتيرة عالية وفي ظلّ روح إيجابية ووطنية.

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