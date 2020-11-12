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رياضة

من صدى البلد.. أبو العينين يشارك وزير الشباب والرياضة إطلاق مبادرة لا للتعصب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير - عدسة / كيرلس صلاح - عمر خالد
استقبل النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإطلاق مبادرة نبذ التعصب من موقع صدى البلد قبيل المباراة الهامة والتاريخية التي تجمع قطبي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات وزير الشباب والرياضة، والتزامه بالقيم الأخلاقية للرياضة وإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف في كل الألعاب.

وقال أبو العينين إن مبادرة «نبذ التعصب» التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، مبادرة هامة وننتظر آثارا جيدة لها على المستوى المحلي والدولي، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أحدثت انطباعا جيدا على المستوى الدولي ونقلت صورة حضارية مشرفة عن مصر ألقت بتبعاته الإيجابية على كافة المجالات وليس المجال الرياضي فحسب.

كما أثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات الدكتور أشرف صبحي على مستوى مراكز الشباب والنزعة التطويرية الهائلة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الشبابية التي تمنح فرصا عظيمة لاكتشاف المواهب وتنميتها.

وقال أبو العينين إن سياسة الوزير تجاه الشباب تنبع من الإيمان بدورهم الفعّال في المجتمع، وتتسق مع خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل ودعم الشباب في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والرياضية والسياسية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بـ "صدى البلد"، بحضور إلهام أبو الفتح المشرف العام لشبكة قنوات وموقع صدى البلد ، والإعلامي الكبير أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير.

ومن جانبه أثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على منبر صدى البلد الإعلامي الوطني وأدائه المهني، والإعلامي أحمد موسى الذي يخاطب جميع فئات المجتمع المصري.

وأكد صبحي أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة، بالدور الوطني للنائب البرلماني محمد أبو العينين اقتصاديا بمشروعاته الكبرى ورياضيا من خلال نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وإعلاميا بمهنية شبكة قنوات وموقع صدى البلد التي تساند وتدعم الوطن ويلتف حولها ملايين المشاهدين والقراء لمصداقيتها.

وأشار إلى أن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، وهناك حراك إيجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.

وأكد صبحي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث تاريخي لأن أول مرة يكون طرفا النهائي مصريا، ومبادرة لا للتعصب جاءت من أصوات العقل، الذين شجعوا الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات، كاشفا على وجود تحرك مصري لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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