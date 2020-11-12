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أخبار العالم

اعتقال 18 مرشحا.. رئيس الوزراء الأردني يعلق على استقالة وزير الداخلية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:38 م
رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أن استقالة وزير الداخلية  توفيق الحلالمة، تأتي انطلاقا من مسؤوليته الأدبية.
 

ومن جانبه، أعلن قائد قوات الدرك الأردنية، بشر الخصاونة اعتقال 324 من مطلقي العيارات النارية وضبط 29 سلاحا ناريا في الأردن. 


فيما قال إنه تم اعتقال 18 مترشحا وتحويلهم الى الحاكم الاداري، وأصدر أوامر إلى قوات الدرك للتحرك لمناطق المخالفات وتطبيق القانون. 


وأضاف : "سنعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما أعقبها،  لن نتوانى عن الضرب بيد من حديد ومساندة الاجهزة الأمنية في تطبيق القانون". 


وأعلن وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، عقب انتقادات حول اختراق القانون أثناء العملية الانتخابية. 


وكان العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، هاجم ما وصفه، بخرق القانون، أثناء العملية الانتخابية في البلاد، مؤكدا على ضرورة سلامة وصحة المجتمع. 


وكتب العاهل الأردني في تغريدة على تويتر: "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي". 


وأضاف: "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

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