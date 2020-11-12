الاستعدادات النهائية لحفل ختام مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

يبدأ بعد قليل حفل ختام مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط في دورته ال36 التي تم اهداءها إلى الفنان عزت العلايلي.





ويشهد الحفل التجهيزات الأخيرة قبل انطلاقه والذى من المقرر أن يقام أمام حمام السباحة بفندق الإقامة.





أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 والمهداه الي الفنان عزت العلايلي جوائز المهرجان.





واجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الافلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد ان شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلم وبعد المناقشة قررت الأتى :

1. جائزة افضل فيلم - اليونان - فرنسا (بارى) pari

2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (نافذة على البحر) اسبانيا window to the sea

3. جائزة يوسف شاهين افضل مخرج (سيا ماك اعتمادى) عن الفيلم اليونانى بارى

4. جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو (نافذة على البحر) اسبانيا لويس مويا ريجرادو)

5. جائزة عمر الشريف افضل ممثل (ربيع جليم) عن فيلم اللكمة

( المغرب)

6. جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة (كارول سماحة) عن فيلم بالصدفة

مناصفة و (ايما سواريز)عن فيلم نافذة على البحر

7. جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع الان جسدها المخرج بشكل درامى جيد

8. جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى

(مفقود)