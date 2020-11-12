رئيس جامعة عين شمس: البدء في تنفيذ مدينة عين شمس الطبية قريبا

اختتم منذ قليل حفل التكريم الذي نظمته كلية طب عين شمس لتكريم كافة المشاركين طوال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ،.





حيث كرم اليوم أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس نخبة من أطباء مستشفيات العزل لجهودهم في علاج ورعاية مصابي فيروس COVID-19 المستجد، فضلًا عن تكريم أطقم التمريض بكلية التمريض و المعهد الفني للتمريض وفي مقدمتهم أ.د. سحر موسى عميد الكلية، هذا إلى جانب تكريم لفيف من الإداريين والعاملين بمختلف إدارات المستشفيات وكذلك الإدارات المركزية بالجامعة.





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جاء ذلك بحضور أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و وكلاء كلية الطب ، أ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة و أ.د. أسامه منصور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و مدير فريق مكافحة العدوى.





وخلال كلمته ثمّن أ.د. محمود المتيني جهود كتيبة أطباء جامعة عين شمس و الأطقم الطبية كافة من تمريض و صيادلة و كذلك الخدمات المعاونة ،كما أشاد بجهود وتعاون الإداريين و مديري الإدارات والمراكز والوحدات المركزية بالجامعة ، لما قدموه من تضحيات تعجز الكلمات عن تقديرها.





و أكد أ.د. محمود المتيني أن مستشفيات جامعة عين شمس كانت و ستظل جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في مصر خاصة مستشفى العبور للعزل و المستشفى الميداني ، مشيرًا إلى استمرار الاستعداد على قدم وساق لمواجهة الموجة الثانية للفيروس .









و أضاف أن جامعة عين شمس بصدد البدء في تنفيذ مدينة عين شمس الطبية وهو ما سيسمح بتطوير الخدمة الطبية بكل عناصرها.









و أكد أن ما واجهناه خلال الفترة الماضية من تحديات ساهم في زيادة خبراتنا ، بما سيسهم في أداء أكثر فاعلية و مرونة.