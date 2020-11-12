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الشهاوي: زيارة رئيس الأركان لسيناء ترفع الروح المعنوية لأبطال القوات المسلحة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازى إلى سيناء، هدفها رفع الروح المعنوية للجنود والضباط في أرض الفيروز.


وأوضح الشهاوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن رئيس الأركان نقل لأبطال القوات المسلحة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام، وأكد على توفير كل ما يطلبه أبناؤها من القوات المسلحة، لتطهير أرض الفيروز الغالية وترابها من الإرهاب والإرهابيين، كما قاموا بتحريرها من الاحتلال الإسرائيلى سابقا.

وأشار الشهاوى، إلى أن زيارة الفريق محمد فريد حجازى، تبعث رسالة مهمة للداخل للاطمئنان على الموقف العسكرى فى سيناء ومدى درجة الاستعداد القتالى لأبنائنا من القوات المسلحة ضد كل أعداء الوطن، لاسيما وأن رئيس الأركان تواجد اليوم فى منطقة كانت أصل العمليات الإرهابية فى سيناء فى أعوام ما بعد 2014، حيث شهدت 1439 عملية إرهابية، فى حين لم يشهد عام 2020 أى عملية إرهابية نتيجة قدرة القوات المسلحة على القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين.

وتابع: "إلى جانب حرب القوات المسلحة ضد الإرهاب، هناك حرب التنمية التى تزدهر على أرض سيناء بالمشروعات والأنفاق وغيرها، لصالح المواطن السيناوى، حيث إن هناك 5 أنفاق أسفل قناة السويس تقلل زمن العبور إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الساعات التى كان تستغرق للدخول من الشرق للغرب والعكس، مؤكدا أن أهالى سيناء يقفون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب، واجتثاث جذوره تماما.

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