كيف سيؤثر خفض سعر الفائدة على الاستثمار في البورصة .. تفاصيل

خفضت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصـري في كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.





وأشاد خبراء اسواق المال بقرار لجنة السياسات النقدية بـ تخفيض سعر الفائدة على الادياع والاقراض، مؤكدين على الاثر الايجابي على الاستثمار في البورصة ودفع عجلة الانتاج.





قال حافظ سليمان خبير اسواق المال، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس أو 0.5% في توقيت ممتاز وذلك اتساقا مع سلسلة الإجراءات السابقة لتشجيع عجلة الاستثمار وبالطبع سيكون له بالغ الأثر الإيجابي علي تنشيط سوق المال المصري.









وأضاف حافظ سليمان في تصريحات لـ "صدى البلد"، والجدير بالذكر أن جميع بورصات العالم تحلق في هذه اللحظة بقمم تاريخية جديدة لذلك يتعشم مستثمري البورصة المصرية بمزيد من الإجراءات التحفيزية من جانب الحكومة بتخفيض سعر الغاز للصناعة وكذلك اهتمام إدارة البورصة المصرية بالترويج لجذب شرائح جديدة لتوسيع قاعدة المتعاملين خصوصا مع وصول مضاعف ربحية الأسهم المصرية لقيم متدنية للغاية تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية علي المستوى العالمي.





وتابع: هذا مع الطلب المتكرر بضرورة النظر في توحيد جهة الولاية على الشركات المقيدة بالبورصة بدلا من تثبيت الإجراءات ما بين هيئة الاستثمار والبورصة والرقابة المالية مما يعقد عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.





ومن جانبها، قالت دعاء زيدان خبيرة اسواق المال ان قرار تخفيض سعر الفائدة عبر الإيداع والإدخار سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في البورصة وخاصة قطاع العقارات والشركات التى عليها قروض .





وأشارت خبيرة اسواق المال ذلك في تصريحات ل صدى البلد، إلى أن القرار سيشجع أكثر علي ضخ سيولة فالبورصة وسيكون جاذبة أكثر كاستثمار بديل مع اتجاة البنوك الي تخفيض الفائدة.





وتابعت دعاء زيدان : كما ان قرار تخفيض اسعار الفائدة سيساعد علي المدي الطويل في دعم مشروعات الصغيرة والصناعة لتمويل المشروعات بتكلفة أقل فيدعم مما لة مردود ايجابي علي ربحية تلك الشركات.