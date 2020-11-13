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فن

قولني كلام لـ تامر حسني تحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
حققت أغنية  "قولني كلام" لـ تامر حسني، نجاح كبير جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" قولّني كَلام أول مره اقوله  .. مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي  .. عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته .. هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي 

قبل منه لا محدش فَرقلي أتقابلت بيه قوام قلبي راقلي قَلي هو ده لقيت حُب عُمري ياما استنيناه كان فين من بَدري .. ياعيني عَليه يا سيدي عَلّي عَلّي  .. عَلّي  شَدني وبقى شَمسي قمري أنا كُنت فين أنا قبل أما اقبلو ده لو يتمنى ايه حالًا يتجابله".

"قوّلني كلام"  كلمات  / تامر حسين، والحان / تامر علي، وتوزيع و ميكس و ماستر / علي فتح الله.
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