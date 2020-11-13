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مرأة

بمكياج جذاب.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
مي سليم
مي سليم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت مي سليم في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطبون جينز فاتح ونسقت معه جاكيت جلد باللون الأسود، واتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

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وتزينت مي سليم ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



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