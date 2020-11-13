بمكياج جذاب.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور





تألقت مي سليم في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطبون جينز فاتح ونسقت معه جاكيت جلد باللون الأسود، واتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.





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وتزينت مي سليم ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.







