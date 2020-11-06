في عيد ميلاد مي سليم .. عمرها وموقفها من الزواج مجددا

يصادف اليوم السادس من شهر نوفمبر عيد ميلاد النجمة مي سليم التي تكمل اليوم ٣٧.
ردت الفنانة مي سليم على سؤال خلال لقاء تليفزيوني حول " ممكن تفكري تتجوزى وتخلفى تاني"، وقالت إنها تفكر فى الجواز بشكل جدي جدًا.
ودخلت مى سليم فى حالة ضحك هستيري على الهواء قائلة: "ايه المشكلة أنى أفكر فى الجواز.
وتحدثت مى سليم خلال حوارها على قناة النهار، عن مواصفات فتى أحلامها فقالت: أهم حاجة يراعي ربنا فيا، ويكون صادق و يتعامل بشكل غير متلون، ويحبنى وطبعًا يكون رجل".
ولفتت إلى أن العناد والتسرع من الأشياء غير المميزة فى حياتها، وتتسبب لها في مشكلات كثيرة.
وأشارت إلى أن تركز فى عملها وفى الفترة المقبلة سيكون لها أعمال جديدة.