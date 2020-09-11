أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

قالت صفية إبراهيم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إنها دخلت فى حالة بكاء شديد، وذلك بعد أن تعرض المجند لموقف محرج من كمساري القطار، مؤكدة " انا تذكرت أولادى فى نفس الموقف وبكيت".





وأضافت صفية إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز إنها تعاملت مع الموقف مثل أى أم مصرية وقفت أمام المجند لمنعه من النزول من القطار وتسليمه لـ الشرطة العسكرية.









قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن المرشدين السابقين لجماعة الإخوان كانوا ضعاف الشخصية حيث أن المرشد الحقيقي للجماعة الفترة السابقة هو محمود عزت ليس محمد بديع.

وأكد نوح خلال مقابلة ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أن ضعف قيادات الإخوان كان منذ فترة طويلة حيث أنه منذ 1995 كان المتحكم في الجماعة هو القيادي محمود عزت.

وأوضح أنه رغم تعاقب المرشدين على الجماعة إلا أنهم كانوا مجرد واجهة فقط، قائلا «كانوا صورة فقط وطيبين، ويحاولون أن يظهروا في مظهر المرشد العام وياخدوا فخر إنهم كانوا مرشد للجماعة».



وفاء عامر لـ سيدة القطار: تسلم الأرض اللي شالت رجليكي.. فيديو

أشادت الفنانة وفاء عامر، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار"، قائلة:" تسلم الأرض اللي شالت رجليكي..ودا مش جديد على الستات المصرية".



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: الموقف اللي هي عملته فيه جدعنة ولاد البد اللي أنا اتربيت في وسطهم".





وزير الري: سد النهضة بريء من فيضان السودان قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الخسائر التى تعرضت لها دولة السودان الشقيقة بعد الفيضانات الأخيرة سببها بناء المواطنين هناك بيوتا على مخرات السيول.

وأوضح عبد العاطي خلال حواره مع " برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن ما يحدث فى السودان بسبب الفيضان يشبه ما تعرضت له مدينة رأس غارب فى مصر عام 2016، لافتا إلى فيضان هذا العام لم يحدث منذ سنوات بنفس القوة.



