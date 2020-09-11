أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:
كشفت الفنانة مى سليم، عن موقف محرج تعرضت له أثناء عملها مع فنانة كبيرة، وقالت: " كنت بمثل مع ممثلة كبيرة ورفضت تسلم عليا.. مؤكدة أنها لن تذكر اسم الفنانة".
وأضافت خلال حوارها على النهار، أن " تلك الفنانة أكدت أنها تحب شقيقتها ولا تحبها" ولفتت إلى أن هذه الفنانة لا يوجد أى بينها.. وأكدت أنها ظلت تبكي لوقت طويل بعد تعرضها لهذا الموقف المحرج".
أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا عاجلا بشأن استقلال أفراد القوات المسلحة للقطارات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما، مشيرا إلى أنه تم صرف شيك بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون جنيه قيمة تذاكر للقوات المسلحة.
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه انتهت نتائج التحقيق لما حدث من واقعة "الكمساري والمجند" ووفقا للائحة النظام السكة الحديد تم مجازاة عادل فاروق وهو صاحب الواقعة وتم خصم أجر 50 يوما من راتبه وهو اقصى إجراء حتى لا يتم الخطأ مرة أخرى.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنه سيتم أيضا خصم 15 يوما من راتب مساعده لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وعدم استدعائه للشرطة المتخصصة.
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه سيتم التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020 إلى يوم السبت 26 سبتمبر 2020 وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل انتخابات مجلس النواب أنه سيتم إجراءات الكشف الطبي للمرشحين من اليوم طبقا للضوابط التى أعلنتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة.
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، مفاجأة بشأن استهلاك الدولة للمياه.
وأوضح عبد العاطي خلال حواره مع " برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن استهلاك مصر المياه ثابت ولم يتغير منذ عام 1959، وحتى اليوم، معقبا:" فى 59 كنا 30 مليون نسمة، النهاردة احنا 110 ملايين نسمة، والاستهلاك ثابت".
قالت صفية إبراهيم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إنها دخلت فى حالة بكاء شديد، وذلك بعد أن تعرض المجند لموقف محرج من كمساري القطار، مؤكدة " انا تذكرت أولادى فى نفس الموقف وبكيت".
وأضافت صفية إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز إنها تعاملت مع الموقف مثل أى أم مصرية وقفت أمام المجند لمنعه من النزول من القطار وتسليمه لـ الشرطة العسكرية.
قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن المرشدين السابقين لجماعة الإخوان كانوا ضعاف الشخصية حيث أن المرشد الحقيقي للجماعة الفترة السابقة هو محمود عزت ليس محمد بديع.
وأكد نوح خلال مقابلة ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أن ضعف قيادات الإخوان كان منذ فترة طويلة حيث أنه منذ 1995 كان المتحكم في الجماعة هو القيادي محمود عزت.
وأوضح أنه رغم تعاقب المرشدين على الجماعة إلا أنهم كانوا مجرد واجهة فقط، قائلا «كانوا صورة فقط وطيبين، ويحاولون أن يظهروا في مظهر المرشد العام وياخدوا فخر إنهم كانوا مرشد للجماعة».
أشادت الفنانة وفاء عامر، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار"، قائلة:" تسلم الأرض اللي شالت رجليكي..ودا مش جديد على الستات المصرية".
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: الموقف اللي هي عملته فيه جدعنة ولاد البد اللي أنا اتربيت في وسطهم".
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: الموقف اللي هي عملته فيه جدعنة ولاد البد اللي أنا اتربيت في وسطهم".
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الخسائر التى تعرضت لها دولة السودان الشقيقة بعد الفيضانات الأخيرة سببها بناء المواطنين هناك بيوتا على مخرات السيول.
وأوضح عبد العاطي خلال حواره مع " برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن ما يحدث فى السودان بسبب الفيضان يشبه ما تعرضت له مدينة رأس غارب فى مصر عام 2016، لافتا إلى فيضان هذا العام لم يحدث منذ سنوات بنفس القوة.