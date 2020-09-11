بعد سنتين.. الري: مصر ستكون الأولى عالميا في إعادة استخدام المياه .. فيديو

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، مفاجأة بشأن استهلاك الدولة للمياه.





وأوضح عبد العاطي خلال حواره مع " برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن استهلاك مصر المياه ثابت ولم يتغير منذ عام 1959، وحتى اليوم، معقبا:" فى 59 كنا 30 مليون نسمة، النهاردة احنا 110 ملايين نسمة، والاستهلاك ثابت".





وتابع وزير الري قائلا: "سبب ثبات استهلاك المياه هو الجهود التي تقوم بها وزارة الرى، ومش بتكلم عن فرد بعينه، الوزارة كلها".









وأضاف محمد عبدالعاطي، أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لافتا إلى أن التعداد السكانى سيزداد بمقدار من 50 لـ 60 مليون مواطن بحلول 2050.





وتابع قائلا: "حصة مصر من المياه الثابتة ستكفى السكان بعد زيادتهم، عندما يتم تطوير نظم الري وترشيد الاستهلاك، والطرق الأخرى مثل حصاد مياه الأمطار"، مؤكدا بعد سنتين مصر ستكون الأولى عالميا فى إعادة استخدام المياه، وذلك بعد انتهاء وتشغيل محطة بحر البقر.