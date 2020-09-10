قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات

أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا عاجلا بشأن استقلال أفراد القوات المسلحة للقطارات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما، مشيرا إلى أنه تم صرف شيك بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون جنيه قيمة تذاكر للقوات المسلحة.
وأضاف الوزير، أن ما طالب به كمسارى قطار المنصورة من "الجندي" ثمن "استمارة سفر"، وبعد واقعة اليوم، تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة، بإعفاء كافة "أفراد القوات المسلحة من اظهار استمارة السفر".
وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات رادعة ضد عادل فاروق عبد الهادى رئيس قطار المنصورة، وعادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار لما بدر منهما تجاه راكب اليوم "جندى".
وأوضح الوزير أنه سيتم خصم 50 يوما من راتب رئيس القطار وهو أقصى إجراء، وخصم 15 يوما من راتب مشرف القطار.
وتابع وزير النقل، صدرت تعليمات أيضا باستبعاد عادل فاروق عبد الهادى رئيس قطار المنصورة، وعادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار، من العمل بقطارات الركاب ونقلهم للعمل بـ قطارات البضائع، إضافة تحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية لـ خصم 4 آلاف جنيه لكل منهما تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وأكد المهندس كامل الوزير، أن تم تحويل المذكورين لإجراء فحص تحليل مخدرات لرئيس القطار ومساعده، وسيتم محاسبتهما حال جاءت النتائج إيجابية.