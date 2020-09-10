قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات

أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا عاجلا بشأن استقلال أفراد القوات المسلحة للقطارات.









وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية " ام بى سى مصر"، أن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما، مشيرا إلى أنه تم صرف شيك بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون جنيه قيمة تذاكر للقوات المسلحة.









وأضاف الوزير، أن ما طالب به كمسارى قطار المنصورة من " الجندي " ثمن "استمارة سفر"، وبعد واقعة اليوم، تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة، بإعفاء كافة " أفراد القوات المسلحة من اظهار استمارة السفر".







