"هو في حب كدا".. شاهد مي سليم ترقص مع ابنتها

وظهرت مي سليم في الفيديو وهي ترقص مع ابنتها على نغمات أجنبية وعلقت قائلة: "هوا في حب كدة ربنا يحفظ كل ولادنا يارب".

وأحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".



