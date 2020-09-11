مجرد صورة وضعفاء.. مختار نوح يكشف المرشد الحقيقي للإخوان منذ 1995.. فيديو

قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن المرشدين السابقين لجماعة الإخوان كانوا ضعاف الشخصية حيث أن المرشد الحقيقي للجماعة الفترة السابقة هو محمود عزت ليس محمد بديع.





وأكد نوح خلال مقابلة ببرنامج رأي عام على قناة تن تي في، أن ضعف قيادات الإخوان كان منذ فترة طويلة حيث أنه منذ 1995 كان المتحكم في الجماعة هو القيادي محمود عزت.





وأوضح أنه رغم تعاقب المرشدين على الجماعة إلا أنهم كانوا مجرد واجهة فقط، قائلا «كانوا صورة فقط وطيبين، ويحاولون أن يظهروا في مظهر المرشد العام وياخدوا فخر إنهم كانوا مرشد للجماعة».





وأوضح المفكر الإسلامي، أن من كان يرضى أن يوضع في مركز المرشد كان فقط يزهو بما وصل إليه لأن مكانة المرشد سابقا كانت ذا أهمية أما الآن فهي مربوطة بالقتل والخيانة.