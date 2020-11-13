Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بجاكيت جلد أسود.. مي سليم تبهر متابعيها على انستجرام

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة شابية شتوية حيث ارتدت جاكت جلد أسود .

اقرا ايضا:

يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة  الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وكان أحدث أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض منذ عامين تقريبا فى رمضان وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي عز الدين تزين الأفيش الرسمي لمسلسل خيط حرير

مي سليم تعلن موعد مسلسل خيط حرير

انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين اليوم

بإطلالة كلاسيكية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور

بعد عرض أولى حلقات خيط حرير.. مي عز الدين تتصدر ترند جوجل

بعد الحلقة الأولى من خيط حرير.. الجمهور يبحث عن مي عز الدين

ترشيحاتنا

عروض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بـ 3700 جنيه فقط

بدون أدوية.. دراسة تكشف عن علاج فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا

ماتت قبل فرحها بأيام.. زهرة تتشح بالسواد حزنا على عروس المنيا

بعد فوز بايدن .. أسامة عبد العزيز: عقوبة تنتظرها تركيا قريبا.. فيديو

بطريقة داش.. علاج الضغط المرتفع وتحسين صحة الجسم

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

Advertisements

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

حدث ليلا.. السيسي يوقع قانون الجمارك.. انفجار ضخم بـ السعودية.. ومصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements