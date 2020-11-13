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ديني

رقم قياسي.. تعرف على عدد المساجد الجديدة التي افتتحتها وزارة الأوقاف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
تعرف على عدد المساجد
تعرف على عدد المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف حتى الآن
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محمد شحتة
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وذلك في ثلاث محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (452) مسجدًا.

وحققت الأوقاف رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي ، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

من ناحيةأخرى، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (ثلاثة وأربعين مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا ومائة وخمسة وخمسين) جنيهًا لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية ، منها : (صيانة مبنى مديرية أوقاف الوادي الجديد ، واستكمال مبنى أوقاف مديرية الجيزة ) 

وواصلت وزارة حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

واكدت الوزارة، أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال , وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.
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