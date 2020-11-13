بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضبط 7500 قرص مخدر بحوزة تشكيل عصابي بـ الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 7500 قرص لمخدر الإكستاسى بحوزة 3 عاطلين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصرى، وآخر له معلومات جنائية، وذلك حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول الرمل.





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، حيث يتولى أحدهم جلب الأقراص المخدرة من إحدى الدول الأجنبية بقصد الإتجار ويقوم باقى التشكيل بترويجها داخل البلاد، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,800,000 ثلاثة مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.



