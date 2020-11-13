لعب مباراة 90 دقيقة أمام إنجلترا .. إصابة لاعب منتخب إيرلندا بـ كورونا





نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا أثبتت اليوم الجمعة، إصابة براون بالفيروس بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.





وخاض براون مباراة منتخب بلاده أمس أمام المنتخب الإنجليزي الودية بالكامل، وقام بمخالطة زملائه وأيضًا لاعبي منتخب الأسود الثلاثة، وهو الأمر الذي أثار الرعب في الصحافة البريطانية.





وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيرلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس على ستاد ويمبلي الشهير.





ويستعد المنتخب الإنجليزي لاستكمال مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، عن إصابة الان براون لاعب المنتخب، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".