Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لعب مباراة 90 دقيقة أمام إنجلترا .. إصابة لاعب منتخب إيرلندا بـ كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، عن إصابة الان براون لاعب المنتخب، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا أثبتت اليوم الجمعة، إصابة براون بالفيروس بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.

وخاض براون مباراة منتخب بلاده أمس أمام المنتخب الإنجليزي الودية بالكامل، وقام بمخالطة زملائه وأيضًا لاعبي منتخب الأسود الثلاثة، وهو الأمر الذي أثار الرعب في الصحافة البريطانية.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيرلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس على ستاد ويمبلي الشهير.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لاستكمال مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعنة أسبوع الفيفا.. استبعاد كورتوا من مواجهة كوت ديفوار بسبب الإصابة

نجم ليفربول يتعافى من كورونا

إصابة نجم منتخب المغرب سفيان شاكلا بفيروس كورونا

اتجاه داخل الجبلاية لنقل ودية المنتخب الأوليمبي وكوريا إلى استاد السلام

خالط معظم اللاعبين.. اكتشاف إصابة مدافع كرواتيا بكورونا بين شوطي مباراة تركيا

إصابة محمود البدري لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا

ترشيحاتنا

مصر تدين بأشد العبارات إطلاق زوارق حوثية مفخخة لاستهداف السعودية

صفقة الزمالك المحتملة.. تعرف على أرقام أمير عادل "رونالدينيو" الدنمارك

اغفر ذنوبك بعد صلاة العصر يوم الجمعة بـ5 أدعية

الإمارات تفتح معابرها البرية أمام مواطني هذه الدولة

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

27 دعاء قبل صلاة العصر بساعة لقضاء الحوائج يوم الجمعة.. رددها الآن

Advertisements

صفقة الزمالك المحتملة.. تعرف على أرقام أمير عادل "رونالدينيو" الدنمارك

خالد الغندور يوجه رسالة لـ عدلي القيعي بعد إصابته بفيروس كورونا

علي محمد علي معلقا على مباراة مصر وتوجو غدا

بعد أزمة حفظ الله.. نجم ليفربول وقائد ألمانيا وهداف الهلال السعودي ينتظرون إشارة المنتخب

بدأت بخطاب كارثي وانتهت بضياع موهبة مصرية.. القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة

فخر العرب .. تعرف على القيمة التسويقية لـ محمد صلاح

مصطفى محمد يقفز ورمضان صبحي يتصدر.. ترتيب اللاعبين من حيث القيمة التسويقية

يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

موعد وملعب مباراة منتخب مصر وتوجو بتصفيات أمم الكاميرون غدا

أخبار الرياضة.. الغندور يوجه رسالة لـ عدلي القيعي.. صلاح ينافس جيرارد.. إصابة مهاجم منتخب فرنسا بكورونا

ربيع ياسين عن أزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة: عملنا اللي علينا ونص

عقوبات قاسية فى انتظار الحكم المساعد بعد تعديه على مدرب السودان فى مباراة غانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الحصوة بالأعشاب في وقت قصير

مع زيادة أعداد مصابي كورونا.. خبير مناعة يوضح الأسباب ويناشد بعدم الاستغناء عن الكمامة

عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله

Advertisements