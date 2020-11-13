خدمة اجتماعية حلوان تنظم ندوة عن دور الشباب في حماية البيئة

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للحضور فى ندوة لشباب ودوره في حمايه البيئه ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور زعلول عباس عميد الكلية .

وقام الدكتور صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بترتيب لانعقاد ندوة بعنوان "الشباب..ودورة فى حماية البيئة ويأتي هذا بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة ، حيث تركز الندورة على دور الشباب فى حماية البيئة والمشاركة فى فاعليات التصدى والدفع عن البيئة.

وحددت الكلية يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020 موعد لعقد الندوة وذلك فى تمام الساعة 11 صباحآ بقاعة 5 فى مقر حرم الجامعة.

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كما طلبت الكلية من الطلاب الراغبين فى حضور الندوة سرعة تسجيل الاسماء وان التسجيل يكون عن طريق مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية . كما شددت الكلية على الطلاب اتباع الاجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من لبس الكمامة و استخدام المطهرات ومراعاة التباعد بين الطلاب لمكافحة فيروس كورونا.

وكان قد قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.