برعاية وزارة الشباب.. انطلاق فعاليات ماراثون الجونة في نسخته الثانية

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات ماراثون الجونة في نسخته الثانية والذي نظمته تراي فاكتوري تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وذلك بمشاركة 1300 متسابق يمثلون 30 دولة من انحاء العالم .





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الماراثون يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التى تهدف الى تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية في الأماكن والمزارات السياحية لإبراز معالم مصر السياحية من خلال تلك الفعاليات ومن خلال التعاون المميز بين القطاعين الحكومي والخاص .





وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإقبال الكبير من الشباب بشكل مميز على المشاركة في تلك الأنماط الرياضية والتي تشمل العديد من الألعاب مثل الجري والدراجات و السباحة .





ومن جانبه أكد أيمن حقي رئيس فريق تراى فاكتورى أن ماراثون الجونة 2020 تضمن عددا متنوعا من سباقات الجري لمسافات 5 ، 10 ، 21 كيلو مترا والذي يأتي بمشاركة ثلاثة أضعاف الأعداد التي شاركت في نسخته السابقة.





ووجه أيمن حقي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لانجاح الفعاليات الرياضية الكبرى التي تنظمها جمهورية مصر العربية. يذكر أن الإدارة العامة للسياحة الرياضية نظمت خلال الأسبوع الماضي عددا من الفعاليات والأحداث الرياضية المميزة والتي جاء أهمها مهرجان القفز بالمظلات الذي أقيم تحت شعار "اقفز كالفرعون" فوق سطح أهرامات الجيزة بمشاركة 130 قافزا يمثلون 20 دولة.



