عميد دار العلوم القاهرة يكشف موقف الكتب الدراسية

كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موقف الكلية اتجاة الكتب الدراسية.





وأشار عميد الكلية خلال تصريح لـ "صدى البلد"، أن الكلية لم تستقبل اى قررات من الجامعة حول بيع او شراء الكتب الدراسية فمن يريد الشراء لن نمنعه كما فعل البعض ، فكل كلية يحق لها أن تتعامل مع الكتب الدراسية وفقا لما تراه مناسبا.





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وكان قد كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كليه دار العلوم جامعة القاهرة ، ان الكلية تقوم بتطبيق الاجراءات الاحترازية التى وضعتها المجلس الاعلى لجامعات وجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وأضاف " رضوان " خلاص تصريح لـ "صدى البلد"، أن كليه دار العلوم هى الكلية الوحيدة التى تحدد ساعتين لتهوية المدرجات اثناء اليوم الدراسي.





وأشار عميد الكلية، إلى أن الكلية تتاخذ الاجراءات لتقليل الاصابة بين الطلاب والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وان الكلية جاهزة بشكل كبير للتعامل عند ظهور حالات الكورونا بين الطلاب.





ووجه الدكتور الخشت، الفريق البحثي واللجنة العلمية المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، بالعمل على إيجاد الحلول العلمية على المستوى القريب والبعيد معًا للتعامل مع كافة السيناريوهات، مؤكدًا على جاهزية الجامعة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.





وناقش الدكتور الخشت، تقريرًا عن إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكّلها مع بداية الجائحة، وحث الدكتور الخشت، أعضاء اللجنة على تكثيف الجهود والاستمرار في بذل المزيد من البحث والتجارب من أجل عبور الأزمة التي يئن منها العالم بأسره وليس على مستوي مصر فقط.





وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لا تزال تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19 وذلك بإجمالي 125 بحث علمي من 552 بحث مصري منشور في المجلات الدولية.



